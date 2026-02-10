Инфляция замедляется, но цены все равно растут. Новый уровень показателя влияет на кошельки украинцев, но прогнозируемо стабилизирует ситуацию в экономике.

Что происходит с инфляцией?

О том, какие изменения происходят в украинской экономике, говорится в сообщении Госстата.

Так, в январе 2026 года потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2025 года). Если анализировать годовой показатель – цены выросли на 7,4% по сравнению с январем 2025 года.

Простыми словами, эти значения свидетельствуют о постепенном замедлении инфляции и стабилизации в экономике.

Важно! Уровень прироста цен в 7,4% – самый низкий за последнее время.

Поэтому речь идет о восстановлении баланса между спросом и предложением на внутреннем рынке, что станет основой для стабильной экономической ситуации в Украине.



Как менялся индекс потребительских цен / Инфографика Госстата

По сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен вырос от 0,2% до 0,7% в январе 2026 года.

Такие колебания связаны с началом нового года, а ускорение инфляции является твременным. Ведь речь идет о корректировке цен и сезонным подорожанием отдельных категорий товаров.

Какие продукты подорожали в январе?

Изменение уровня инфляции и потребительские цены – прямо пропорциональные понятия.

Так, за январь 2026 года наибольшее подорожание фиксировали в категории овощей. Цены выросли на 14,7%.

Дорожали также безалкогольные напитки – на 0,8%. В частности в пределах 2,6% – 0,6% в ценах выросли:

продукты переработки зерновых;

фрукты;

рыба и продукты из рыбы;

подсолнечное масло;

говядина;

молоко;

хлеб.

Дороже стали и алкоголь и табачные изделия – в среднем на 1,1%. Здесь повышение цен связано с общей высокой стоимостью табачных изделий на 1,6%.

На 1,2% стали дороже транспортные услуги. В сфере связи тоже выросли цены, на 4,3%. Причина – повышением тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%.

Какие товары подешевели в январе?

Уменьшилась стоимость основных и "самых популярных" продуктов. Речь идет о свинине, масло, мясо птицы, сахар, рис, сало. Цены стали ниже на 2,2% – 0,5%.

Интересно! Больше всего подешевели яйца – на 7,7%.

В то же время подешевели одежда и обувь. Соответственно на 5,7% и на 3,5%.



Изменения в стоимости продуктов / Инфографика Госстата

Что будет с инфляцией в 2026 – 2028 годах?

У отчете от Нацбанка говорится о том, что экономика Украины постепенно будет расти, а инфляция будет умеренной.

В частности НБУ прогнозирует, что в 2027 году инфляция замедлится до 6%. А в 2028 году Украина выйдет на показатель 5%.

НБУ будет обеспечивать надлежащий уровень монетарных условий для дальнейшего снижения инфляции. В то же время процентная политика постепенно будет смягчаться, что поддержит кредитование и экономический рост,

– говорится в отчете.

Несмотря на последствия вражеских атак, в частности в энергетике, в НБУ говорят о прогнозируемом развитии макроэкономики с учетом финансов на восстановление страны.

Что известно об экономической ситуации в России?

Экономика России от стагнации движется к кризису. Замедляется промышленный рост, а в бюджете фиксируют рекордный дефицит.

В частности возможен "сценарий 2.0", ведь Россия имеет все шансы повторить путь СССР.

Что касается расходов на войну тоже проблемы. Санкции и ограничения от западных стран не были напрасными.