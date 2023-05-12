Сравняются или нет: в НБУ рассказали, что будет с депозитными ставками и инфляцией

На сегодняшний день в украинских банках предлагают ставки по депозитам от 12,5% до 16%. В то же время, прогноз от НБУ свидетельствует о том, что уже в этом году инфляция в Украине может замедлиться до 15%.

Сравняется ли уровень инфляции со ставками по депозитам

Как рассказывает первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, вполне вероятно, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравняться с уровнем инфляции, и даже превысить его.

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Напоминаем, что банки сейчас предлагают в зависимости от стратегии и размера ставки от 12,5% до 16%. А инфляция, по последним прогнозам Нацбанка, в этом году может замедлиться – до 15%. Хотя еще в марте составила 21,3%

Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключительно, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции, или даже превысит,

– говорит заместитель главы Нацбанка.

Инфляция будет снижаться

Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, Украина вошла в устойчивый дезинфляционный тренд. Это означает, что теперь можно ожидать дальнейшего снижения темпов роста цен – уровня инфляции.

Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится. Это результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Есть и внешние факторы: цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок,

– добавляет Пышный.

Впрочем, еще в декабре 2022 года НБУ прогнозировал, что уровень инфляции будет составлять 18,7%. Сейчас прогноз пересмотрели до 15%.

Прогноз уровня инфляции / Инфографика НБУ