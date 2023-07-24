Самый низкий показатель с начала войны: какая в Украине ситуация с ценами и инфляцией

В июне индекс потребительских цен практически не поменялся. Все потому, что показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения опустился до самого низкого уровня. Следовательно, немало цен, как вот на некоторые продукты или одежду, начали снижаться.

Самый низкий показатель инфляции с начала войны

Согласно данным месячного экономического мониторинга, проведенного Институтом экономических исследований, цены в июне остались на уровне мая. Но это учтено без повышения тарифа на электроэнергию.

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Цены остались на том же уровне из-за замедлившейся инфляции в Украине. Сейчас самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.

Если в начале войны в 2022 году индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев он начал расти в среднем на 1%.

Это происходило из-за ограниченной покупательной способности потребителей и стабильного курса гривни, что сдерживало рост цен на импорт и способствовало снижению инфляционных ожиданий.

На что снижаются цены

По данным Института, индекс потребительских цен вырос на 0,8% в июне. Но на это повлияло то, что вырос тариф на электроэнергию.

Для большинства хозяйств – на 83%,

Для тех, кто потреблял более 250 киловатт ежемесячно – на 57%.

В июне падали цены на горючее, однако с возвращением в июле довоенного налогообложения горючего все изменилось.

Цены на крупы и подсолнечное масло в июне тоже продолжали снижаться. Впрочем, мясо и мясопродукты растут в дальнейшем высокими темпами.

Произошло сезонное понижение на одежду и обувь.

А вот цены на картофель начали "лезть" вверх.

Если вычислить изменения по ценам на свет, потребительская стоимость в среднем осталась неизменной в июне.