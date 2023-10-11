Газа достаточно или нет: сколько удалось накопить Нафтогазу в этом году

В прошлом году Украина прошла зиму с около 14 миллиардами кубометров газа. В этом году украинцы будут рассчитывать на собственные ресурсы по накоплениям. Впрочем, в "Нафтогазе" говорят, что в хранилищах сейчас даже больше газа, чем было в прошлом году.

Украинского газа достаточно для прохождения зимы

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, в украинских подземных хранилищах накоплено почти 16 миллиардов кубометров газа по состоянию на 10 октября.

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На сегодняшний день уже есть 15,75 миллиарда кубометров газа. И к зиме ожидаем пересечь отметку 16 миллиардов кубов,

– добавляет Чернышев.

Он уверяет, что такие показатели – уровень, по которому можно уверенно пройти зиму. Кроме того, этот отопительный сезон Украина будет проходить полностью на обеспечении собственной добычи.

Сколько газа было в прошлом году

В этом году добыча газа увеличилась на +7% по отношению к предыдущему году.

Глава "Нафтогаза" напоминает, что в прошлом году запасы ПХГ (подземные хранилища газа) были на уровне около 14 миллиардов кубометров газа.

Если сравнивать с нынешними показателями, то они больше. Это показатель того, что украинцам будет хватать ресурсов для тепла.

Тарифы во время отопительного сезона

Украинские подземные газовые хранилища считаются самыми большими в Европе. Глубина расположения хранилищ составляет от 400 метров до 2 километров. При таких показателях газ хранить вполне безопасно.

В этом году украинцы будут платить за коммунальные услуги почти как и в прошлом году. Кабмин решил не менять тарифы для населения.