Самые большие зарплаты в Украине: какую профессию следует выбрать в 2023 году
Источник:Work.ua
Несмотря на общий кризис, в Украине есть специальности, в которых постоянно растет зарплата. Какую профессию лучше выбрать, чтобы получать высокую зарплату, рассказываем дальше.
Где больше всего выросли зарплаты в Украине
В Украине наблюдается тенденция понижения уровня инфляции. Благодаря постепенной деоккупации земель, победам на фронте и международной помощи, экономика возрождается и, соответственно, растет уровень зарплат у некоторых специалистов.
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Наибольшее повышение выплат в июле получили:
- 16 000 – 16 500 гривен – Днепропетровская область;
- 16 275 – 17 325 гривен – Одесская;
- 16 775 – 17 000 гривен – Львовская;
- 18 750 – 19 000 гривен – Киевская.
Какие специальности получили самые большие зарплаты в июле
Больше всего увеличилась зарплата у украинцев, работающих в сфере недвижимости – до 33 тысяч гривен. В среднем эти специалисты стали получать больше на 6%. Как изменились выплаты в других сферах деятельности:
- до 32 500 гривен начали получать – руководство высшего звена, топ-менеджмент;
- до 22 500 гривен – работники в сфере продаж и закупки;
- до 21 000 гривен – IT, компьютерные технологии, интернет;
- до 20 000 гривен – страхование;
- до 20 000 гривен – HR, управление персоналом;
- до 19 950 гривен – агробизнес и рабочие сельского хозяйства;
- до 18 500 гривен – бьюти-сфера, фитнес, спорт.
Тенденция увеличения оплаты по этим профессиям демонстрирует высокий спрос на такого рода зарплаты. У каких специалистов больше всего вырос доход:
- 53 000 гривен – медиабар;
- 42 500 гривен – водитель-международник;
- 38 750 гривен – бизнес-аналитик;
- 36 250 гривен – эндодонтист;
- 35 000 гривен – риелтор.
Есть и отрицательная тенденция. На сегодняшний день самые низкие зарплаты в диапазоне от 6 750 до 11 000 гривен получают:
- ассистенты ветеринаров;
- интервьюеры;
- санитары;
- консьержи
- уборщики;
- посудомоечники.