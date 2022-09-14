Доля украинского зерна: каков урожай в 2022 году и что будет с ценами

В результате полномасштабного вторжения россии в Украине ожидается уменьшение урожая почти на 40%. Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе Кабмина.

Какой урожай в Украине

Следовательно, урожай зерновых в 2022 году прогнозируется на уровне 51,9 миллиона тонн. Это на 39,7% меньше, чем в 2021 году, то есть 86 миллионов тонн.

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В следующем году урожай Украины, по прогнозам, может сократиться еще на 13,3%, что до 45 миллионов тонн.

Что будет с ценами на зерно

Мировые цены в 2023 году будут достигать:

на кукурузу возрастут в 2022 году на 24,7%, а затем упадут на 19,7% в 2023 году;

на пшеницу возрастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.

По информации от НБУ, урожай ранних зерновых и рапса на 40% меньше по сравнению с прошлым годом. На это повлияла война, потому что фермерам пришлось собирать меньшие площади сбора. Несмотря на это, сама урожайность всего на 12% ниже прошлогодней.

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Цены на продукты: выросли ли

Цены за год выросли на 19,5%, а в августе – на 0,6%.

Больше всего подорожали яйца – на 15,4%.

На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.

В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.

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