Санкции против некоторых россиян продлены: о ком идет речь

В ЕС продлили санкции против некоторых россиян. Ограничения будут действовать еще 6 месяцев.

Что известно об этих санкциях

Санкции введены против лиц, которые по мнению Европейского Совета, ответственны за угрозу территориальной целостности или суверенитета Украины. Указанные ограничения теперь будут действовать до 15 сентября этого года.

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В целом санкции введены против 2 100 физических и юридических лиц. Эти люди прямо влияют на продолжение военной агрессии России и способствуют усилению российского оборонного комплекса.

Стоит заметить, что из общего списка изъято 9 человек, которые признаны погибшими. Против еще 3 человек ограничения не будут действовать по другим причинам.

Как действуют эти санкции

Вследствие этих ограничений, подсанкционные физические лица не могут свободно передвигаться. Санкции касаются и экономических возможностей указанных граждан. Активы подсанкционных лиц подлежат замораживанию.

Представители Европейского Совета считают необходимым усиливать санкционную политику. Ограничения должны расширяться и охватывать больше организаций и физических лиц, Более того, Европейский Совет настаивает на внедрении жесткой политики, относительно путей обхода санкций.

Некоторые страны были замечены в сотрудничестве с россиянами для обхода санкций. В частности это Китай, Турция, Азербайджан.