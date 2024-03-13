Що відомо про ці санкції

Санкції введенні проти осіб, які на думку Європейської Ради, відповідальні за загрозу територіальній цілісності чи суверенітету України. Вказані обмеження тепер діятимуть до 15 вересня цього року.

Читайте також Російському зерну можна, а українському – зась: як Європа досі купляє в агресорки агропродукцію

Загалом санкції введено проти 2 100 фізичних та юридичних осіб. Ці люди прямо впливають на продовження військової агресії Росії та сприяють посиленню російського оборонного комплексу.

Варто зауважити, що з загального списку вилучено 9 осіб, які визнані загиблими. Проти ще 3 осіб обмеження не діятимуть з інших причин.

Як діють ці санкції

Внаслідок цих обмежень, підсанкційні фізичні особи не можуть вільно пересуватися. Санкції стосуються і економічних можливостей вказаних громадян. Активи підсанкційних осіб підлягають замороженню.

Представники Європейської Ради вважають необхідним посилювати санкційну політику. Обмеження мають розширюватись і охоплювати більше організацій та фізичних осіб, Щобільше, Європейська Рада наполягає на впровадженні жорсткої політики, відносно шляхів обходу санкцій.

Нагадаємо! Деякі країни були помічені у співпраці з росіянами для обходу санкцій. Зокрема це Китай, Туреччина, Азербайджан.