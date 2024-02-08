Долг за доставку газа: почему деньги могут не засчитать
8 февраля 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:Газосеть
Иногда случается так, что у украинцев появляются долги за доставку газа, хотя они платили за эту услугу. Причиной может быть невнимательность.
Почему уплату могут не зачислить
В филиале "Газосетей" сообщили, что такие ситуации случаются, когда потребители вносят средства на реквизиты Оператора ГРМ, который ранее занимался доставкой природного газа. Может случиться так, что обслуживающая компания изменилась, а люди продолжают платить по тем же реквизитам.
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Именно в таких случаях деньги идут не по месту назначения и услуга остается неоплаченной. Соответственно начинают накапливаться долги.Обратите внимание! Реквизиты и контакты именно вашего Оператора ГРМ находятся в открытом доступе в интернете.
Как вернуть ошибочную оплату
- надо создать новый шаблон ежемесячного платежа за распределение газа в мобильных приложениях банков;
- указать в новом шаблоне реквизиты вашего нового Оператора ГРМ;
- обратиться в организацию, на счет которой было неправильно переведены средства и подать заявление на возврат оплаты потребителю, квитанцию об оплате, выписку из банка о IBAN карточного счета потребителя для возврата средств, копию паспорта и ИНН