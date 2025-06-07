Выплаты на ребенка в 2025 году: увеличат ли сумму помощи
- Новый законопроект Минсоцполитики предлагает выплату за каждого новорожденного ребенка до 50 тысяч гривен в Украине.
- Законопроект также предусматривает дородовую поддержку беременным женщинам, помощь для восстановления после родов, и уход за ребенком для родителей, которые вышли на работу после достижения ребенком 1 года.
Хотя оснований для того, чтобы увеличивать помощь на новорожденного ребенка нет, но новый законопроект Минсоцполитики предусматривает, что за каждого первого новорожденного ребенка и каждого последующего ребенка государство может выплачивать до 50 тысяч гривен.
Увеличится ли помощь для новорожденных в Украине
Адвокат "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что размер пособия на ребенка в Украине был определен еще в далеком 2020 году, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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И сейчас, по словам Воронковой, нет оснований для пересмотра этой суммы.
Хотя с учетом повышения стоимости потребительской корзины это было бы целесообразно,
– добавила адвокат.
В то же время в законопроекте Министерства социальной политики, опубликованном на сайте СПО объединений профсоюзов для обсуждения, в Украине планируют изменить выплаты при рождении ребенка.
Там говорится о том, что при рождении первого и каждого последующего ребенка планируется увеличить выплату до 50 тысяч гривен.
Этим законопроектом также предусматривается такая помощь, как:
- дородовая поддержка беременным женщинам в размере 100% заработной платы,
- помощь для восстановления после родов,
- помощь по уходу за ребенком "єЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года.