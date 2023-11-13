Могут вырасти на 50%: какие продукты будут зимой дорожать

Этой зимой некоторые продукты могут стоить вполовину дороже, чем сейчас. На их стоимость будут влиять несколько факторов, в том числе сезонность.

Как может измениться продуктовая корзина украинцев зимой

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, цены зимой на некоторые продукты могут вырасти на половину.

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Следовательно, на стоимость уже начал влиять фактор сезонности. Речь идет о яйцах, молочной продукции, мясных изделиях, овощных культурах.

Фактически у нас с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию. Это обусловлено как логистикой, так и удорожанием цен на горюче-смазочные материалы, но также фактором окончания сезонности крупного молока,

– добавляет Марчук.

По его прогнозам, к середине декабря цены могут "лезть вверх". Это будет происходить до тех пор, пока перерабатывающие предприятия будут иметь обязательства по контрактам как на внутренние, так и на экспортные рынки. После окончания контрактов возможно опускание цен.

Будет ли лук по карману каждому

Впрочем, цены на яйца будут держаться до середины весны, то есть пока не появятся предложения от домашних хозяйств.

Стало известно, что лук после новогодних праздников может подорожать, а весной 2024 достигать пиковой цены.

что сейчас цена репчатого лука на уровне 12 – 14 гривен за килограмм.

Впрочем, аналитик Максим Гопка уверяет, что до конца нынешнего года стоимость этого овоща не изменится.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Я думаю, что в следующем весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.

За данным "Минфина" стоимость лука в супермаркетах такова: