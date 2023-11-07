Цены на продукты будут расти до конца 2023 года

Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал, что цены будут расти из-за сезонных факторов.

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Александр Гайду Председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их следует хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию к началу лета, когда цена будет выше.

Больше всего будут дорожать овощи и фрукты на 5 – 10% ежемесячно. Также увеличится цена на молочные изделия - на 3-5%, а зимой существенно изменится цена на яйца.

Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая часть яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда убывает предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 гривен за десяток,

– сказал он.

Несмотря на это, он отметил, что стоимость продовольствия этой осенью значительно ниже прошлой. Например, гречка сейчас дешевле в два раза, чем в прошлом году, к тому же ее урожай рекордный, поэтому это будет способствовать снижению цены на крупу.

Как инфляция повлияет на цены

По данным Госстата, потребительские цены выросли на 0,5%, тогда как в августе этот показатель составил 1,4%, в июле – 0,6%.

В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетов мирного времени – с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись – до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце),

– сообщают в Минэкономики

Следует учитывать, что цены на некоторые продукты зависят от сезонности, однако большинство остаются в своем привычном диапазоне. Также благодаря стабилизационным действиям, инфляция начала замедляться, поэтому стоимость продуктов питания тоже не должна сильно расти.

В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в том числе форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушено, вероятно, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет,

– считают в Минэкономики

По их мнению, до конца года повышения цен на продукты ждать не стоит, а вот в 2024 году, в связи с новым уровнем инфляции, это возможно.