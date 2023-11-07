Ціни на продукти зростатимуть до кінця 2023 року

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів, що ціни ростимуть через сезонні чинники.

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Олександр Гайду Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою.

Найбільше дорожчатимуть овочі та фрукти на 5 – 10% щомісяця. Також збільшиться ціна на молочні вироби – на 3 – 5%, а взимку суттєво зміниться ціна на яйця.

Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств, і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 гривень за десяток,

– сказав він.

Попри це він зазначив, що вартість харчів цієї осені значно нижча, ніж минулої. Наприклад, гречка нині дешевша у два рази, ніж минулого року, до того ж її врожай є рекордним, тож це сприятиме зниженню ціни на крупу.

Як інфляція вплине на ціни

За даними Держстату, споживчі ціни зросли на 0,5%, тоді як у серпні цей показник становив 1,4%, у липні – 0,6%.

Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу – з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися – до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці),

– повідомляють у Мінекономіки

Варто зважати, що ціни на деякі продукти залежать від сезонності, проте більшість залишаються у своєму звичному діапазоні. Також завдяки стабілізаційним діям, інфляція почала сповільнюватись, тож вартість харчів теж не має сильно рости.

Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у тому числі форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років,

– вважають у Мінекономіки

На їх думку, до кінця року підвищення цін на продукти чекати не варто, а от у 2024 році, у зв'язку із новим рівнем інфляції, таке можливо.