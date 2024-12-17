Які чинники та у який бік вплинуть на вартість землі у 2025 році

Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу розповів, що вартість землі у 2025 році може продовжити зростати. За його словами, одним з факторів, що впливатиме на зростання вартості землі стане обмежена кількість привабливих земельних ділянок через замінування.

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Крім того, на думку Яська, важливим чинником буде непридатність через забруднення внаслідок ведення бойових дій.

Крім того, передбачається зростання орендних ставок, адже аукціони з оренди державних земель та перегляд нормативної грошової оцінки можуть призвести до підвищення орендних платежів,

– розповідає експерт.

Зверніть увагу! До того ж, на думку юриста, збільшення прибутків від сільськогосподарської продукції – тобто, підвищення доходів агровиробників стимулюватиме попит на землю.