Яка вартість землі у грудні

Протягом усього 2024 року вартість землі сільськогосподарського призначення постійно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Середня вартість землі продовжила також зростати й у грудні 2024 року.

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У листопаді середня ціна гектара в Україні становила 50 475 гривень, що дещо менше, ніж у жовтні. До середини грудня середня ціна на землю по Україні порівняно з листопадом трохи здешевшала і складає 49 908 гривень за гектар. Однак, ціни на землю значною мірою залежать від різних чинників, серед яких найважливішим є призначення ділянки.

Важливо! Вартість землі дорожчає вже третій рік, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі. Здорожчання землі, імовірно, буде і у січні 2025 року порівняно з листопадом.

Основні типи земельних ділянок в Україні за призначенням:

Сільськогосподарські землі: використовуються для аграрної діяльності, їхня вартість коливається від 1 000 доларів до 10 000 доларів за сотку залежно від місця розташування та родючості ґрунту.

використовуються для аграрної діяльності, їхня вартість коливається від 1 000 доларів до 10 000 доларів за сотку залежно від місця розташування та родючості ґрунту. Промислові землі: призначені для розміщення промислових об’єктів, ціни сягають від 10 000 доларів до 100 000 доларів і вище за сотку, залежно від наявності інфраструктури.

призначені для розміщення промислових об’єктів, ціни сягають від 10 000 доларів до 100 000 доларів і вище за сотку, залежно від наявності інфраструктури. Землі під забудову: для житлового або комерційного будівництва, вартість від 5000 доларів до 50 000 доларів за сотку, залежно від близькості до міста та інфраструктури.

для житлового або комерційного будівництва, вартість від 5000 доларів до 50 000 доларів за сотку, залежно від близькості до міста та інфраструктури. Інші землі: лісові, водні, охоронні зони, ціни варіюються значно.

Зверніть увагу! Загалом є багато факторів, що впливають на ціну землі: наявність інфраструктури, попит, розташування, родючість ґрунту. Середня вартість 1 гектара землі на середину грудня 2024 року по Україні складає 49 908 гривень. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області – у середньому 149 724 гривні за гектар, а найдешевша у Запорізькій області – 27 944 гривні за гектар.