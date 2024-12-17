Задовго до Нового року на сайтах та сторінках у соцмережах про оренду нерухомості почали з'являтися відповідні оголошення. Вже на початку грудня на ресурсах можна знайти десятки пропозицій. Про ціни у великих містах розповідає 24 Канал.

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Ціни на оренду квартир на Новий рік у Києві

У столиці вартість оренди квартири на Новий рік, за інформацією DIM.RIA, становить у середньому приблизно 1 500 гривень за добу. Однак є й дешевші пропозиції та відчутно дорожчі.

Вартість оренди залежить від розташування помешкання, кількості кімнат та стану квартири.

Наприклад, за 500 гривень у добу можна орендувати двокімнатну квартиру в Голосіївському районі, а 575 гривень – однокімнатну в престижному Печерському районі, за 3 хвилини від станції метро.



Двокімнатна квартира у Голосіївському районі Києва за 500 гривень у день / Фото DIM.RIA

Орендувати двокімнатну квартиру в Шевченківському районі можна за 1 650 гривень. Помешкання умебльоване та обладнане побутовою технікою, поблизу – станції метро.



За 1 650 гривень можна орендувати двокімнатну квартиру в Шевченківському районі / Фото DIM.RIA

Однак не всі ціни на житло в Києві на Новий рік такі доступні. У Печерському районі для оренди пропонують трикімнатну квартиру біля метро за 15 тисяч гривень. Цікаво, що у звичайні дні оренда цього житла коштує значно дешевше.

На Новий рік немає бронювання за добу! Вартість святкування Нового року від 15 тисяч гривень,

– пишуть в оголошенні.

Та уточнюють, що вартість 1 700 гривень за добу вказана для звичайного проживання від трьох діб, а не для святкування.



Квартира для святкування Нового року в Києві за 15 тисяч гривень / Фото DIM.RIA

Скільки коштує орендувати житло у Львові

У Львові ціни на оренду квартир на Новий рік також відрізняються. Однак на свято зупинитися у більшості вийде відчутно дорожче, ніж у звичайний день. Крім того, власники багатьох квартир здають помешкання в оренду щонайменше на кілька діб.

За даними Dobovo, для святкування житло можна винайняти за ціною від 2 500 до майже 10 тисяч гривень.

Наприклад, зупинитися для зустрічі 2025 року в однокімнатному житлі економкласу в центрі міста для 1 – 2 людей коштуватиме 2 500 гривень. Хоча у звичайний день потрібно викласти вдвічі менше – 1 250 гривень.

Однокімнатну квартиру в центрі Львова на Новий рік здають за 2 500 гривень / Фото Dobovo

Інші сучасні апартаменти в центрі міста можна орендувати за 1 080 гривень у звичайний день. На Новий рік ціна за добу становить 4 500 гривень. Проводити вечірки у цьому помешканні заборонено.



Помешкання у Львові, за яке на Новий рік слід викласти 4 500 гривень / Фото Dobovo

У дорожчому сегменті орендувати пропонують однокімнатну квартиру поблизу центру Львова за 9 600 гривень. В оголошенні йдеться про можливість розміщення 3 гостей та заборону проводити вечірки.



Квартира у Львові, оренда якої на Новий рік коштує 9 600 гривень / Фото Dobovo

Ціни на оренду квартир в Ужгороді

У центрі Ужгорода, як свідчить інформація на сайті Vlasne для відзначення Нового року можна орендувати однокімнатну квартиру за 978 гривень.



Квартира в Ужгороді, в якій на Новий рік можна зупинитися за 978 гривень / Фото Vlasne

Однак у місті пропонують і дорожчі помешкання. Наприклад, 2 128 гривень за двокімнатну квартиру, яка може розмістити 4 гостей.



Апартаменти в Ужгороді за 2 128 гривень / Фото Vlasne

Зауважимо, що з кожним днем у згаданих містах помешкань, які здають в оренду на Новий рік, стає менше. Та й ціни на деякі з них продовжують зростати.