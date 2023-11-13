Як може змінитися продуктовий кошик українців взимку
За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ціни взимку на деякі з продуктів можуть зрости на половину.
До теми 75 гривень за десяток яєць: продукти дорожчатимуть до кінця року
Відтак на вартість вже почав впливати фактор сезонності. Йдеться про яйця, молочну продукцію, м’ясні вироби, овочеві культури.
Фактично в нас з кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і здорожчанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока,
– додає Марчук.
За його прогнозами до середини грудня ціни можуть "лізти вгору". Це відбуватиметься до того часу, поки переробні підприємства матимуть зобов’язання по контрактах як на внутрішні, так і на експортні ринки. Після закінчення контрактів можливе опускання цін.
Чи буде цибуля по кишені кожному
Стало відомо, що цибуля після новорічних свят може подорожчати, а навесні 2024 року сягати пікової ціни.
Втім аналітик Максим Гопка запевняє, що до кінця теперішнього року вартість цього овоча не зміниться.
Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.
За даними "Мінфіну" вартість цибулі у супермаркетах така:
- Цибуля біла: Metro – 25,9 гривні, Auchan – 26,9 гривні.
- Цибуля ріпчаста: Auchan – 12,2 гривні, Metro – 11,5 гривні, Novus – 11,99 гривні, Varus – 12,60 гривні, Megamarket – 13,9 гривні.
- Цибуля синя: Novus – 32,99 гривні, Metro – 31,1 гривні, Auchan – 34,9 гривні.