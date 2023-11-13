Як може змінитися продуктовий кошик українців взимку

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ціни взимку на деякі з продуктів можуть зрости на половину.

До теми 75 гривень за десяток яєць: продукти дорожчатимуть до кінця року

Відтак на вартість вже почав впливати фактор сезонності. Йдеться про яйця, молочну продукцію, м’ясні вироби, овочеві культури.

Фактично в нас з кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і здорожчанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока,
– додає Марчук.

За його прогнозами до середини грудня ціни можуть "лізти вгору". Це відбуватиметься до того часу, поки переробні підприємства матимуть зобов’язання по контрактах як на внутрішні, так і на експортні ринки. Після закінчення контрактів можливе опускання цін.

Чи буде цибуля по кишені кожному

Стало відомо, що цибуля після новорічних свят може подорожчати, а навесні 2024 року сягати пікової ціни.

Втім аналітик Максим Гопка запевняє, що до кінця теперішнього року вартість цього овоча не зміниться.

Максим Гопка

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу

Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.

За даними "Мінфіну" вартість цибулі у супермаркетах така:

  • Цибуля біла: Metro – 25,9 гривні, Auchan – 26,9 гривні.
  • Цибуля ріпчаста: Auchan – 12,2 гривні, Metro – 11,5 гривні, Novus – 11,99 гривні, Varus – 12,60 гривні, Megamarket – 13,9 гривні.
  • Цибуля синя: Novus – 32,99 гривні, Metro – 31,1 гривні, Auchan – 34,9 гривні.