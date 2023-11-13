Як може змінитися продуктовий кошик українців взимку

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ціни взимку на деякі з продуктів можуть зрости на половину.

До теми 75 гривень за десяток яєць: продукти дорожчатимуть до кінця року

Відтак на вартість вже почав впливати фактор сезонності. Йдеться про яйця, молочну продукцію, м’ясні вироби, овочеві культури.

Фактично в нас з кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і здорожчанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока,

– додає Марчук.

За його прогнозами до середини грудня ціни можуть "лізти вгору". Це відбуватиметься до того часу, поки переробні підприємства матимуть зобов’язання по контрактах як на внутрішні, так і на експортні ринки. Після закінчення контрактів можливе опускання цін.

Важливо! Втім ціни на яйця будуть триматися до середини весни, тобто поки не з'являться пропозиції від домашніх господарств.

Чи буде цибуля по кишені кожному

Стало відомо, що цибуля після новорічних свят може подорожчати, а навесні 2024 року сягати пікової ціни.

Нагадуємо, що зараз ціна ріпчастої цибулі на рівні 12 – 14 гривень за кілограм.

Втім аналітик Максим Гопка запевняє, що до кінця теперішнього року вартість цього овоча не зміниться.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.

За даними "Мінфіну" вартість цибулі у супермаркетах така: