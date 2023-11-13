Как может измениться продуктовая корзина украинцев зимой
По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, цены зимой на некоторые продукты могут вырасти на половину.
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Следовательно, на стоимость уже начал влиять фактор сезонности. Речь идет о яйцах, молочной продукции, мясных изделиях, овощных культурах.
Фактически у нас с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию. Это обусловлено как логистикой, так и удорожанием цен на горюче-смазочные материалы, но также фактором окончания сезонности крупного молока,
– добавляет Марчук.
По его прогнозам, к середине декабря цены могут "лезть вверх". Это будет происходить до тех пор, пока перерабатывающие предприятия будут иметь обязательства по контрактам как на внутренние, так и на экспортные рынки. После окончания контрактов возможно опускание цен.
Будет ли лук по карману каждому
Стало известно, что лук после новогодних праздников может подорожать, а весной 2024 достигать пиковой цены.
Впрочем, аналитик Максим Гопка уверяет, что до конца нынешнего года стоимость этого овоща не изменится.
Я думаю, что в следующем весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.
За данным "Минфина" стоимость лука в супермаркетах такова:
- Лук белый: Metro – 25,9 гривны, Auchan – 26,9 гривны.
- Лук репчатый: Auchan – 12,2 гривны, Metro – 11,5 гривны, Novus – 11,99 гривны, Varus – 12,60 гривны, Megamarket – 13,9 гривны.
- Лук синий: Novus – 32,99 гривны, Metro – 31,1 гривны, Auchan – 34,9 гривны.