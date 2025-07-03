МВФ требует принять закон об увеличении налогов для украинцев: реально ли найти компромисс

Международный валютный фонд рекомендует ввести налог в 23% с продажи товаров и оказания услуг через различные онлайн-платформы в Украине до конца года. Тут важно найти компромисс.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач. По его словам, Украину постепенно подталкивают идти в направлении самофинансирования. Понятно, что нужно много работать над оптимизацией расходов и налогов.

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Будет ли увеличение налогов

Как подчеркнул доктор экономических наук, МВФ настаивает не только на налогах для онлайн-торговли, но и на реформе таможенной и налоговой системы. И на самом деле правительство и аналитические центры имеют вполне конструктивный разговор с Международным валютным фондом.

Тут также есть вопрос о том, готово ли государство идти на непопулярные решения. Иногда даже есть проблемы с достаточно популярными идеями.

Вопрос в том, насколько мы, как государство, готовы принимать решения, которые могут быть непопулярными. Реформа таможни точно является популярной реформой. Однако готово ли государство отпустить такую коррумпированную "кормушку"? По разным данным, она дает коррупционную ренту от 50 до 150 миллиардов гривен,

– подчеркнул Длигач.

Вопрос поднятия налогов, которые затронут мелких торговцев и вообще микробизнес – это непопулярное решение. Конечно, есть вариант увеличить контроль и налоговую нагрузку со стороны государства. Это сделает невозможной работу в случае уклонения налогов.

Однако такие жесткие шаги могут спровоцировать различные социальные возмущения, которые никому не нужны. Также есть вопрос, сможет ли государство обеспечить контроль над миллионами самозанятых, который официально сейчас в Украине – 3 миллиона.

В общем задача государства здесь – найти компромисс, который бы позволял отстоять справедливость и детенизировать процесс. Но, с другой стороны, его не должны усложнить.

МВФ рекомендует 23% налога. Вероятно, что это 18% налога + 5% военный сбор. Государство настаивает на 5%. Так же как с системой налогообложения для 3 группы ФЛП. Эти 5% с оборота могли бы администрировать сами маркетплейсы. Это – реалистичная и компромиссная модель,

– отметил Длигач.

Есть вопрос, смогут ли маленькие маркетплейсы стать такими налоговыми агентами. Большие могут быть готовы к такой роли. Но сначала стоит ввести тестовую модель, чтобы все отработать.