Налоги не повысят: нардепы не проголосовали за масштабные изменения
3 сентября 2024, 17:10Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Сегодня Верховная Рада не приняла масштабное повышение налогов для украинцев. Для решения не хватило двух голосов.
Рада не приняла повышение налогов
Документ был вынесен на первое чтение, что свидетельствует о том, что процесс рассмотрения будет продвигаться вперед. Как следствие, введение новых налоговых ставок было отложено, что приведет к росту недофинансирования армии.
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Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за законопроект № 11416-д проголосовало всего 224 народных депутатов.
Напомним! Чтобы любой законопроект был принят в Украине нужно не менее 226 голосов.