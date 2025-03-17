Что нужно сделать, чтобы увеличить пенсию

Готовиться к пенсии нужно заблаговременно. В частности, необходимо своевременно просчитать каким будет размер ваших будущих выплат, чтобы, при необходимости, принять меры.

Как увеличить размер пенсии

Эти советы подойдут действующим работникам, которые не планируют выходить на пенсию в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Обратите внимание! Размер пенсии зависит от объема единого социального взноса (ЕСВ).

Размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,

– отмечает Минсоцполитики.

Что поможет увеличить пенсию: