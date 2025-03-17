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Экономика Соцвыплаты Что нужно сделать, чтобы увеличить пенсию
17 марта, 16:34
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Что нужно сделать, чтобы увеличить пенсию

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Размер пенсии зависит от объема единого социального взноса, который уплачивается с заработной платы.
  • Для увеличения пенсии рекомендуется устроиться на работу официально.

Готовиться к пенсии нужно заблаговременно. В частности, необходимо своевременно просчитать каким будет размер ваших будущих выплат, чтобы, при необходимости, принять меры.

Как увеличить размер пенсии

Эти советы подойдут действующим работникам, которые не планируют выходить на пенсию в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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    Обратите внимание! Размер пенсии зависит от объема единого социального взноса (ЕСВ). 

    Размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,
    – отмечает Минсоцполитики.

    Что поможет увеличить пенсию:

    • работа с официальным оформлением;
    • повышение квалификации или переквалификация, которые необходимы чтобы рос официальный доход;
    • добровольная уплата страховых взносов (их размер можно определять самостоятельно);
    • увеличение страхового стажа (+5 лет стажа позволяют получить еще 30% к пенсии).