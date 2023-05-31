Пересчитают сразу за 3 месяца: какие пенсионеры получат надбавки к пенсиям летом

31 мая 2023, 11:16
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Источник:

Пенсионный фонд

Те пенсионеры, которые продолжают работать, несмотря на свой возраст, начиная с июня получат от 100 до 1 200 гривен надбавки к пенсиям. Перечислят средства сразу за 3 месяца – апрель, май и июнь.

Сколько получат пенсионеры в июне

В Пенсионном фонде предупреждают, что повышение будет колебаться в определенном диапазоне. То есть кто-то может получить только 100 гривен надбавки, а некоторые аж 1 200 гривен.

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Директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко добавляет, что это будет зависеть от заработной платы, которую получают продолжающие работать пенсионеры.

Для каждого человека это повышение индивидуально. Она может составлять от 100 гривен до 1 000–1 200 гривен, в зависимости от заработка за последние два года,
– объяснила Охрименко.

Важные нюансы о которых следует знать

  • Зарплата для пересчета будет учитываться с 1 июля 2000 года. Таким образом, будет дополнительно включено два года с последнего периода пересчета, то есть с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года.
  • Июньская корректировка коснется пенсионеров, которые проработали 24 месяца после назначения пенсии или ее последнего перерасчета.
  • Некоторые пенсионеры не получали перерасчет в течение двух лет, поскольку они прекратили работать только через несколько месяцев после последнего перерасчета. Теперь им также будет произведен перерасчет. Однако он будет включать только несколько месяцев, которые они работали.
Автор: Валерія Городинська