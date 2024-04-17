Рост пенсий в мае: кому из пенсионеров ждать увеличения выплат
Источник:ПФУ
Выплаты некоторых пенсионеров вырастут в мае. Речь идет, в частности, о лицах, которые достигнут определенного возраста.
Почему растут пенсии в мае
На май не запланировано индексации или перерасчета пенсионных выплат. Однако повышение пенсий все равно состоится.
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В частности, вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Это произойдет благодаря начислению надбавок по возрасту. Сейчас эти доплаты следующие:
- лицам от 70 до 74 лет включительно предоставляют 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Надбавка по возрасту начисляется пенсионеру автоматически. Главным условием является то, что пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривен.
Кто может получить доплату тысячу гривен
Доплата в размере 944 гривны предоставляется пенсионерам, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и поэтому не могут самостоятельно за собой ухаживать. Для получения такой надбавки нужно обратиться в ПФУ. К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие потребность.
Чтобы получить такую доплату, лицо должно соответствовать следующим критериям:
- быть старше 80 лет;
- проживать в одиночестве и нуждаться в постороннем уходе (от социальных работников);
- получать пенсию по возрасту.