Новая индексация пенсий: как вырастут выплаты в 2024 году

В бюджете на следующий год запланировано масштабное повышение соцвыплат. Речь идет как о прожиточном минимуме, так и о пенсии.

Как увеличат пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года вырастут минимальные пенсионные выплаты с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Индексация всех пенсий планируется в марте. На своевременность проведения перерасчета влияет ситуация на фронте.

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Насколько вырастет большинство выплат, неизвестно. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году средняя пенсия составит 6 тысяч гривен. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 5 350 гривен.

Есть и те, у кого выплаты снизятся. Речь идет о чиновниках, получающих необоснованно большие пенсии.

Размер пенсий в 2023 году

Сейчас в Украине 10,5 миллионов граждан, получающих пенсию. На размер их выплат влияет значительное количество факторов, в том числе общий стаж, род деятельности, зарплата, а также место жительства.

Наибольшие пенсии – более 10 000 гривен получают всего 10,4% пенсионеров. Размер других выплат сейчас таков: