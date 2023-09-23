Рост пенсий в 2024 году: как увеличатся выплаты украинцев

Пенсионные выплаты украинцев будут расти. В бюджете на 2024 год уже запланировано увеличение расходов на социальные нужды, в том числе и на пенсию.

Рост пенсий в 2024 году

Следующая индексация выплат должна пройти в марте 2023 года. После этого средний размер пенсии вырастет до 6 тысяч гривен. Замминистра Дарья Марчак объяснила, как будет происходить процесс пересчета выплат, передает 24 Канал.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна проходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должны провести индексацию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно рассказал о создании системы пенсионных баллов Благодаря этому нововведению размер пенсий должен быть отрегулирован.

Средняя пенсия в Украине в 2023 году составляет 5 311 гривен.

Несмотря на то, что индексация выплат будет в марте, размер минимальной пенсии будет расти с 1 января 2024 года. Сумма повышения составит 268 гривен. То есть минимальная пенсия будет составлять 2 361 гривны.

Размер пенсий в Украине в 2023 году

Размер минимальной пенсии напрямую зависит от суммы прожиточного минимума, в 2024 году он составит – 2 920 гривен.

Минимальные пенсионные выплаты для украинцев - 2 093 гривен для особ продолжающих работать. Однако есть и те, кто без надбавок получает меньше. Согласно статистике ПФУ, у украинцев есть следующие пенсии: