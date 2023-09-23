Рост пенсий в 2024 году: как увеличатся выплаты украинцев
Источник:Украинское Радио
Пенсионные выплаты украинцев будут расти. В бюджете на 2024 год уже запланировано увеличение расходов на социальные нужды, в том числе и на пенсию.
Рост пенсий в 2024 году
Следующая индексация выплат должна пройти в марте 2023 года. После этого средний размер пенсии вырастет до 6 тысяч гривен. Замминистра Дарья Марчак объяснила, как будет происходить процесс пересчета выплат, передает 24 Канал.
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Индексация пенсий должна проходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должны провести индексацию.
Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно рассказал о создании системы пенсионных баллов Благодаря этому нововведению размер пенсий должен быть отрегулирован.Напомним! Средняя пенсия в Украине в 2023 году составляет 5 311 гривен.
Несмотря на то, что индексация выплат будет в марте, размер минимальной пенсии будет расти с 1 января 2024 года. Сумма повышения составит 268 гривен. То есть минимальная пенсия будет составлять 2 361 гривны.Обратите внимание! Размер минимальной пенсии напрямую зависит от суммы прожиточного минимума, в 2024 году он составит – 2 920 гривен.
Размер пенсий в Украине в 2023 году
Минимальные пенсионные выплаты для украинцев - 2 093 гривен для особ продолжающих работать. Однако есть и те, кто без надбавок получает меньше. Согласно статистике ПФУ, у украинцев есть следующие пенсии:
- 0,6% пенсионеров получают выплаты до 2 000 гривен.
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.