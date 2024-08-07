Рост августовской пенсии: кого ждет увеличение на 500 гривен

7 августа 2024, 12:50
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Источник:

ПФУ

Пенсии украинцев могут расти по нескольким причинам. В частности, из-за индексации, перерасчета и начисления доплат.

У кого вырастет пенсия

В августе некоторые пенсионеры получат надбавку по возрасту. При условии, что эти лица соответствуют определенным требованиям.

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Надбавка по возрасту предоставляется если пенсионер:

  • старше 70 лет;
  • получает пенсию по возрасту;
  • имеет суммарную ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривны.
Обратите внимание! Возрастная доплата начисляется пенсионеру автоматически. Она добавляется к пенсии в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.

Какая эта надбавка сейчас

Надбавка по возрасту зависит от возраста пенсионера. Со временем эта доплата растет. Какой размер такой надбавки сейчас:

  • лица от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку в размере 300 гривен;
  • пенсионеры от 75 до 79 лет включительно имеют доплату уже 456 гривен;
  • граждане старше 80 лет получают надбавку 570 гривен.
Автор: Анастасія Зорик