Рост августовской пенсии: кого ждет увеличение на 500 гривен
7 августа 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсии украинцев могут расти по нескольким причинам. В частности, из-за индексации, перерасчета и начисления доплат.
У кого вырастет пенсия
В августе некоторые пенсионеры получат надбавку по возрасту. При условии, что эти лица соответствуют определенным требованиям.
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Надбавка по возрасту предоставляется если пенсионер:
- старше 70 лет;
- получает пенсию по возрасту;
- имеет суммарную ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривны.
Какая эта надбавка сейчас
Надбавка по возрасту зависит от возраста пенсионера. Со временем эта доплата растет. Какой размер такой надбавки сейчас:
- лица от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку в размере 300 гривен;
- пенсионеры от 75 до 79 лет включительно имеют доплату уже 456 гривен;
- граждане старше 80 лет получают надбавку 570 гривен.