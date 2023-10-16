Для некоторых украинцев тариф на электроэнергию с 1 ноября вырастет

Правительство обещало не увеличивать тарифы до конца отопительного сезона. Несмотря на это, упадок энергетического сектора заставляет компании проводить неожиданные реформы.

Кому повысят тарифы

Повышения будут касаться именно небытовых потребителей, поскольку, согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Рост ожидается с 1 ноября 2023 года.

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Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:

ПАО "Укрзализныця": если речь идет об 1 классе напряжения – 668,96 гривны, 2 класс – 843,45 гривны.

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 1 класс напряжения – 638,61 гривны, 2 класс – 704,87 гривны.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 1 класс напряжения – 661,58 гривны, 2 класс – 704,87 гривны.

Когда вырастут тарифы для других потребителей

Компании имеют право на досрочное расторжение договора, если их не устраивают новые тарифы.

Министр Герман Галущенко говорит, что о том, чтобы повышать тариф для бытовых потребителей, речь не идет, сообщает 24 Канал. По крайней мере, до конца отопительного сезона, потребители будут платить 2,64 гривны за киловатт-час.