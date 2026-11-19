Более 7 тысяч гривен в месяц: кто имеет право на повышенную стипендию
В 2026 – 2027 учебном году государственная поддержка студентов стала более ощутимой, поскольку академические выплаты в вузах увеличились вдвое. Однако получить повышенную стипендию могут не все, кто хорошо учится.
Кто может получить повышенную стипендию
Повышенную академическую стипендию назначают студентам дневной формы обучения, которые получают образование по государственному или региональному заказу и имеют право на такую выплату, отмечают в Минобразования.
В то же время стипендию получают не все студенты-бюджетники.
Важно занять одно из самых высоких мест в рейтинге успеваемости. Ведь каждое высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает лимит стипендиатов, который колеблется от 40 до 45% от общего количества бюджетников на курсе.
Поэтому даже хорошие оценки не гарантируют выплаты, поскольку значение имеет результат по сравнению с другими студентами.
При формировании рейтинга учитываются:
- оценки по всем предметам;
- участие в научной и научно-технической деятельности;
- активность в общественной жизни;
- а также участие в спортивных мероприятиях.
Однако именно успеваемость имеет решающее значение.
Доля успеваемости должна составлять не менее 90 процентов рейтингового балла,
– говорится в правилах МОН.
Для первокурсников до первой сессии рейтинг формируется на основе конкурсного балла, с которым они поступили в университет. После экзаменов учитываются уже результаты учебы.
Каков размер стипендий
Повышенная стипендия примерно на 45,5% превышает обычную. Размеры установлены постановлением Кабинета Министров № 1047 с изменениями, внесенными постановлением № 1052 от 19 августа 2026 года.
С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов вузов увеличились. Обычная выплата составляет 4 тысячи гривен в месяц, а повышенная за особые успехи в учебе – 5 820 гривен.
Для студентов, обучающихся по специальностям из правительственного перечня, суммы выше.
Размеры академических стипендий для студентов высших учебных заведений с 1 сентября 2026 года
|Категория стипендии
|Размер в месяц
|Ординарная (обычная) академическая стипендия
|4 000 гривен
|Повышенная академическая стипендия за особые успехи в учебе
|5 820 гривен
|Обычная стипендия для определенных специальностей
|5 100 гривен
|Повышенная стипендия для определенных специальностей
|7 420 гривен
|Именная и академическая стипендии Кабинета Министров Украины
|8 000 гривен
|Именная стипендия Верховной Рады Украины имени Ивана Огиенко
|9 700 гривен
|Академическая стипендия Президента Украины
|10 000 гривен
Для студентов колледжей с 1 сентября 2026 года обычная академическая стипендия составляет 3 020 гривен, а по специальностям с повышенным размером – 3 860 гривен.
Напомним, помимо академической, существует студенты в Украине могут получать социальную стипендию, которая присуждается не за успехи в учебе, а за принадлежность к определенным законом льготным категориям. В частности, на нее могут претендовать дети-сироты, дети участников боевых действий и погибших защитников Украины, а также отдельные категории внутренне перемещенных лиц.