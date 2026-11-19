В 2026 – 2027 учебном году государственная поддержка студентов стала более ощутимой, поскольку академические выплаты в вузах увеличились вдвое. Однако получить повышенную стипендию могут не все, кто хорошо учится.

Кто может получить повышенную стипендию

Повышенную академическую стипендию назначают студентам дневной формы обучения, которые получают образование по государственному или региональному заказу и имеют право на такую выплату, отмечают в Минобразования.

В то же время стипендию получают не все студенты-бюджетники.

Важно занять одно из самых высоких мест в рейтинге успеваемости. Ведь каждое высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает лимит стипендиатов, который колеблется от 40 до 45% от общего количества бюджетников на курсе.

Поэтому даже хорошие оценки не гарантируют выплаты, поскольку значение имеет результат по сравнению с другими студентами.

При формировании рейтинга учитываются:

оценки по всем предметам;

участие в научной и научно-технической деятельности;

активность в общественной жизни;

а также участие в спортивных мероприятиях.

Однако именно успеваемость имеет решающее значение.

Доля успеваемости должна составлять не менее 90 процентов рейтингового балла,

– говорится в правилах МОН.

Для первокурсников до первой сессии рейтинг формируется на основе конкурсного балла, с которым они поступили в университет. После экзаменов учитываются уже результаты учебы.

Каков размер стипендий

Повышенная стипендия примерно на 45,5% превышает обычную. Размеры установлены постановлением Кабинета Министров № 1047 с изменениями, внесенными постановлением № 1052 от 19 августа 2026 года.

С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов вузов увеличились. Обычная выплата составляет 4 тысячи гривен в месяц, а повышенная за особые успехи в учебе – 5 820 гривен.

Для студентов, обучающихся по специальностям из правительственного перечня, суммы выше.