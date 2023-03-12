Украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии на 54%

Украинские пенсионеры могут увеличить свои пенсии, если накопят больше стажа. Прибавка будет увеличиваться за каждый месяц сверхурочного стажа.

На сколько может увеличиться пенсия

Если на момент достижения пенсионного возраста и получения необходимого пенсионного стажа человек решит отказаться от пенсии и продолжить работу, то с каждым месяцем пенсия будет увеличиваться. Правда, не кардинально.

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За законом, в случае увеличения страхового стажа размер пенсии увеличивается:

на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до пяти лет;

на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более пяти лет.

То есть если год по достижению пенсионного стажа не выходить на пенсию, то надбавка будет составлять 6%, а если на два года, то 12%. Если отсрочка составит 6 лет, основной размер пенсии вырастет на 54%.

Выгодно ли это пенсионеру

Многое зависит от размера пенсии. Но чаще всего брать отсрочку невыгодно. Например, если пенсия составляет 4000, то отсрочив ее на год вы будете получать 4240 гривен. При этом потеряется 48 000 выплат, которые можно было бы получать в течение года.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию