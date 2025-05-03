Увольнение пенсионера из-за возраста и без его согласия: на чьей стороне закон

Часть работодателей отдает предпочтение молодым специалистам и пытается трудоустроить их вместо пенсионеров. Однако уволить пенсионера можно только на общих основаниях, а не из-за его возраста.

Можно ли уволить пенсионера без его согласия

Кодекс законов о труде запрещает любую дискриминацию в этой сфере, в частности по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госслужбу.

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Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя. Итак, законодательство Украины не позволяет увольнять работников из-за достижения ими пенсионного возраста. Вместе с тем оно не запрещает увольнять пенсионеров на общих основаниях.

Основания для увольнения пенсионера

Если работник-пенсионер хочет и дальше работать, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в следующих случаях:

По статье 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";

По статье 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях".

Увольнение работника по любым другим основаниям не разрешается.

Важно! Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право работать и получать одновременно зарплату и пенсию, которую оформляет ПФУ.