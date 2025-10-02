Председатель Правления Укрэнерго Виталий Зайченко и члены Правления компании продолжают выполнять свои обязанности. Такое заявление в компании сделали на фоне слухов об увольнении Зайченко.

Почему Зайченко и команда продолжают исполнять обязанности?

Виталий Зайченко остается в должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Так же обязанности продолжают выполнять другие члены правления. Вместе с этим в компании сообщили, что главные их задачи на сегодня:

подготовка к прохождению ожидаемо сложного осенне-зимнего периода;

ликвидация последствий поражений энергообъектов;

соблюдение критериев надежности, безопасности и сбалансированности работы объединенной энергетической системы Украины;

защита персонала и критически важного оборудования компании;

конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами.

Это заявление опубликовали после того, как как в сети появилась информация об увольнении Виталия Зайченко.

Что известно об "увольнении" Зайченко?

26 сентября стало известно, что Наблюдательный совет Укрэнерго уволил Виталия Зайченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Тогда в СМИ сообщали, что его отстранили от должности по неизвестным мотивам, а временным исполнением обязанностей руководителя Укрэнерго будет заниматься член правления компании Алексей Брехт.

28 сентября в Минэнерго прокомментировали увольнение Зайченко. В заявлении говорилось о том, что ведомство не получало от Укрэнерго никаких документов по вопросам, которые высвечивают сейчас СМИ. Зато речь идет об изменениях в руководстве оператора системы передачи.

Что известно о нынешнем и предыдущем главе Укрэнерго?