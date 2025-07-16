Вы могли не знать этого: имеет ли право работодатель уволить пенсионера

Достижение человеком пенсионного возраста может создать ему немало трудностей. Например, в сфере труда.

Может ли работодатель уволить пенсионера?

В частности возникает вопрос, может ли такого человека уволить работодатель, пишет 24 Канал со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

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Эксперты отмечают, что достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя. Более того, запрещается отказ в приеме на работу и увольнение работника по инициативе собственника из-за достижения пенсионного возраста.

Впрочем, это не запрещает работодателю уволить такого работника по общим основаниям, предусмотренными в Кодексе законов о труде,

– добавили в материале.

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности или во время пребывания работника в отпуске. Тогда дата увольнения определяется как первый рабочий день, наступающий после дня окончания временной нетрудоспособности, указанного в соответствующем документе, или как первый рабочий день после окончания отпуска.

Важно! Это не касается отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

По каким причинам работодатель все же может уволить пенсионера?

Список общих оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя таков:

изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;

выявления несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы;

в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмены допуска к государственной тайне, если выполнение возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне;

систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившего в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия;

призыва или мобилизации собственника – физического лица во время особого периода;

установления несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение испытательного срока.

Когда "легально" можно уйти с работы из-за возраста?

Работник может уволиться сам в связи с выходом на пенсию. Тогда работодатель должен уволить работника именно в тот срок, о котором он просит.

Законодательством не установлены сроки между получением лицом права на пенсию и увольнением по собственному желанию работающего пенсионера,

– отметили в тексте.

В то же время существует возможность увольнения должностных лиц органов местного самоуправления, которые достигли предельного возраста пребывания на службе. Речь идет о возрасте 65 лет.

Заметьте! Это означает, что при достижении указанного возраста у работодателя есть законное основание уволить работника.