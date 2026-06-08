Не по собственному желанию: почему работодателям проще увольнять работников по соглашению сторон

Чтобы уволиться нужно написать соответствующее заявление – обычно, по собственному желанию. Однако некоторые руководители просят увольняться по соглашению сторон и подавать соответствующее заявление.

Почему работодателям лучше увольнять работников по соглашению сторон?

О том, можно ли уволиться по собственному желанию и в чем разница, говорится на ресурсе kadroland.

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В сервис поступил вопрос об увольнении. Там отмечается, что руководитель против увольнения по собственному желанию. Зато просит писать заявления по соглашению сторон. Однако работники не видят различия.

Эксперты ресурса проанализировали ситуацию и отмечают, что опытные работодатели действительно любят увольнять по соглашению сторон.

Объяснить это можно тем, что так меньше рисков, особенно, когда речь идет о работнике, которого давно хотели уволить,

– объясняют специалисты.

В частности, согласно части 1 статьи 38 Кодекса законов о труде Украины, человек имеет право расторгнуть трудовой договор, который заключали на неопределенный срок. В то же время при таких условиях нужно предупредить работодателя заблаговременно – за 2 недели.

В то же время бывают ситуации, когда работник после не уходит после двух недель после предупреждения. То есть человек не увольняется и не просит расторгнуть трудовой договор. Тогда работодатель не может уволить работника.

Исключение! По части 2 статьи 38 Кодекса законов о труде Украины работника, который предупреждал об увольнении, но не пошел – могут уволить. Это бывает, если на его место уже пригласили другого человека, которому нельзя отказать в соответствии с нормами законодательства.

То есть заявление на увольнение по собственному желанию не дает гарантий, что рабочий уволится после 2 недель отработки. Человек может передумать.

В то же время для работодателя это период неопределенности, ведь за двухнедельный период он не может искать другого работника или иначе перераспределить обязанности.

Если же писать заявление по соглашению сторон, то работник с руководством могут согласовать конкретную дату увольнения. Так работодатель понимает, каким образом организовать работу. В частности имеет гарантию, что работник, который обещал уволиться – точно уйдет с текущего места работы.

Напомним, человек может обжаловать незаконное увольнение и обратиться в суд. Увольнение является незаконным, когда работодатель оставляет работника без работы безосновательно.

В то же время в ситуации, когда женщину фактически заставили уволиться из-за невыносимых условий труда – она обратилась в суд. В учреждении признали, что работница написала заявление против своей воли и под давлением. Поэтому, сейчас женщина имеет право на восстановление на работе.