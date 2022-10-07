Экономических причин для увольнения Кирилла Шевченко не было, кроме одной, – эксперт

Единственной причиной для увольнения Шевченко с поста главы НБУ могла стать только слабая координация между НБУ и Минфином, считает эксперт. К примеру, как в случае отказа министерства поднимать ставки по ОВГЗ.

Причина для увольнения Шевченко

По мнению Евгения Дубогрыза, которой он поделился в комментарии 24 канала, слабая координация с Минфином – единственное, чем можно упрекнуть Шевченко.

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Евгений Дубогрыз Ассоциированный эксперт CASE Украина, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Бизнесовых или экономических причин для увольнения Кирилла Шевченко с должности главы НБУ я не вижу. Кроме одной. Эта одна возможная причина – слабая координация с Минфином. Это единственное, чем можно упрекнуть Шевченко во время войны.

Для совместного успеха должно быть встречное движение НБУ и Минфина. Если уже НБУ повысил учетную ставку и публично призвал Минфин повышать ставки по ОВГЗ, то Минфин должен прислушаться к позиции НБУ.

2 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25% и призвал правительство также отреагировать на повышение ставки и увеличить ставки на военные облигации в частности. Однако впоследствии Юрий Буца заявил, что не намерен повышать ставки доходности по военным облигациям, поскольку их цель — поддержка страны.

Больше об этом Минфин не будет повышать ставки по военным облигациям, – Буца

Я очень высоко оцениваю работу НБУ во время войны. Банки работают, расчеты производятся, паники на банковском рынке нет. Нацбанк ведет себя достаточно жестко в отношении нарушителей. Я имею в виду вывод с рынка двух банков – Мегабанка и Банка "Січ", и обменников, нарушающих требования НБУ. Монетарная политика абсолютно адекватна, может даже мягкая для нынешних условий,

– делится Дебогрыз.

Также, по его мнению, важно то, что у НБУ был план действий на случай войны, этот план был применен и сработал. Именно благодаря этому удалось унять панику на банковском рынке за первые две недели с начала войны, а с 9 марта население уже начало нести деньги в банки.

Шевченко уходит в отставку: что известно

4 октября Кирилл Шевченко на своей странице в фейсбуке сообщил, что покидает пост главы НБУ из-за проблем со здоровьем. Также он напомнил все задачи, которые с начала полномасштабной войны осуществил Нацбанк во время его правления.

7 октября Рада поддержала кандидатуру Андрея Пышного, который теперь занимает пост нового главы НБУ. Кто он такой и, что о нем известно, уже рассказали здесь.

Также напомним, что слухи об уходе Шевченко ходили еще в 2021 году. Об этом сообщало издание Bloomberg около года назад и Financial Times в июле 2021 года. Однако впоследствии Зеленский во время пресс марафона 26 ноября 2021 года опроверг слухи, сказав, что по состоянию на тот момент считает правильным оставить Шевченко на его должности. Больше об этом, читайте здесь.