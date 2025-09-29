Не получали никаких официальных документов: в Минэнерго прокомментировали увольнение Зайченко
- Минэнерго Украины не получало никаких официальных документов от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" относительно изменений в руководстве компании.
- Увольнение председателя и членов правления НЭК "Укрэнерго" вызывает беспокойство относительно нарушения правил сертификации и может повлиять на доверие международных партнеров.
Министерство энергетики Украины не получало от НС НЭК "Укрэнерго" никаких документов по вопросам, которые высвечивают сейчас СМИ. Речь идет об изменениях в руководстве оператора системы передачи.
Что сообщили в Минэнерго?
Отмечается, что ведомство действует исключительно в рамках закона и в интересах страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По состоянию на сегодня Министерство не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по вопросам, которые фигурируют в СМИ относительно изменений в руководстве оператора системы передачи,
– говорится в сообщении Минэнерго.
Подчеркивается, что ведомство неуклонно придерживается всех принципов корпоративного управления и уважает статус Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" как независимого органа, который должен действовать в рамках украинского законодательства.
Обратите внимание! В заметке сообщили, что как акционер компании, Министерство энергетики действует исключительно в рамках закона и в интересах обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны, что является наивысшим приоритетом в текущих условиях.
Что предшествовало этим событиям?
В пятницу, 26 сентября, Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил с должности председателя Виталия Зайченко, а также всех членов правления. Теперь НКРЭКУ стремится проверить законность этих увольнений, о чем говорится в заявлении.
Внезапные кадровые решения в отношении председателя и членов Правления НЭК "Укрэнерго" выглядят как нарушение правил сертификации, что требует дополнительного изучения. Такое развитие событий поставит под угрозу доверие международных партнеров и подвергает опасности импорт электроэнергии накануне отопительного сезона,
– говорится в сообщении.
Заметьте! Также в тексте отметили, что никакие изменения в составе руководства не могут ставить под угрозу устойчивость и работу энергосистемы, а подобные увольнения создали опасный управленческий вакуум в компании и поставило под сомнение ее способность обеспечивать эффективное руководство системой передачи.
Что известно о главе Укрэнерго?
23 июля Наблюдательный Совет Укрэнерго избрал СЕО Укрэнерго Виталия Зайченко. До этого он занимал должность главного диспетчера компании.
До этого руководителем компании был Владимир Кудрицкий. Его увольнение состоялось 2 сентября 2024 года.