Банки Армении больше не будут работать с российской платежной системой "Мир"

Большинство банков в Армении прекращают принимать карты российской платежной системы "Мир". Исключение составляет дочерний банк российского ВТБ.

Карточки будут недоступны

С 30 марта банкоматы и POS-терминалы большинства украинских банков прекратят принимать карты "Мир", передают российские СМИ.

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Представитель "ВТБ Армения" отметил, что пользователям это не повлияет на работу карт ВТБ.

Владельцам карт "Мир" банков группы ВТБ и любых других российских банков, по-прежнему, доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты "Мир"),

– говорится в сообщении.

Какие еще страны отказались от карт "Мир"

! В Армении работает 53 отделения ВТБ, из них 22 - в Ереване, а также доступно более 190 банкоматов.

В феврале 2024 года Китай прекратил сотрудничество с платежной системой "Мир". Пользователи теперь не могут осуществлять оплату с помощью этих карт в местных магазинах через терминалы, передают российские СМИ.

Эти ограничения могут бытьпротив российской Национальной системы платежных карт, которая обрабатывает все транзакции с карт UnionPay в России.

Кроме того, за пределами России карты "Мир-UnionPay" от россельхозбанка прекратили свою деятельность, сообщили в этой кредитной организации. Однако обычные карты UnionPay продолжают работать без изменений.

! После того, как Visa и Mastercard покинули российский рынок, UnionPay остается одним из последних способов оплаты за рубежом для россиян. География распространения китайской платежной системы включает 183 страны. Часто туристы используют ее в ОАЭ и Турции. Официально UnionPay не подпадает под санкции.

Среди других стран, которые отказались от системы "Мир", были Канада, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и другие.