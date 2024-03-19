Картки будуть недоступні

З 30 березня банкомати та POS-термінали більшості українських банків припинять приймати картки "Мір", передають російські ЗМІ.

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Представник "ВТБ Вірменія" зазначив, що користувачам це не вплине на роботу карток ВТБ.

Власникам карток "Мир" банків групи ВТБ і будь-яких інших російських банків, як і раніше, доступні ключові сервіси: зняття готівки в банкоматах ВТБ (Вірменія), оплата послуг в онлайн-банку, онлайн -купівлі (якщо сервіс підтримує карти "Мир"),

— йдеться в повідомленні.

Довідково! У Вірменії працює 53 відділення ВТБ, з них 22 — в Єревані, а також доступно понад 190 банкоматів.

Які ще країни відмовилися від карток "Мір"

У лютому 2024 року Китай припинив співпрацю з платіжною системою "Мір". Користувачі тепер не можуть здійснювати оплату за допомогою цих карт у місцевих магазинах через термінали, передають російські ЗМІ.

Зауважте! Ці обмеження можуть бути результатом санкцій США проти російської Національної системи платіжних карток, яка обробляє всі транзакції з карток UnionPay у Росії.

Крім того, за межами Росії картки "Мір-UnionPay" від россільгоспбанку припинили свою діяльність, повідомили в цій кредитній організації. Проте звичайні картки UnionPay продовжують працювати без змін.

Цікаво! Після того, як Visa і Mastercard покинули російський ринок, UnionPay залишається одним з останніх способів оплати за кордоном для росіян. Географія розповсюдження китайської платіжної системи включає 183 країни. Часто туристи використовують її в ОАЕ та Туреччині. Офіційно UnionPay не підпадає під санкції.

Серед інших країн, які відмовилися від системи "Мір", були Канада, Туреччина, Узбекистан, Шрі-Ланка та інші.