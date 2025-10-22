Часть Львова останется на день без воды: в чем причина
- Часть Львова останется на день без воды.
- Водоснабжение восстановят утром 24 октября.
В четверг, 23 октября, часть Львова останется на день без воды. В мэрии просят заблаговременно сделать запас воды.
Почему в части Львова не будет воды?
Из-за ликвидации аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров в Домажире с 05:00 23 октября и до конца суток четверга водоснабжение приостановят в части Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов.
В пресс-службе городского совета указали, что под отключение также попадут:
- Рудно,
- Рясне-Русское,
- Подрясное,
- Домажир,
- Воля Добростанская,
- Заверещица,
- Затока,
- Повитно,
- Большое Поле,
- Вороцив,
- Карачинов,
- Солуки.
Там обратились с просьбой к жителям сделать запас воды, а также отметили, что после восстановления подачи возможно временное появление ржавчины в воде и заверили, что это нормально во время промывки сетей.
Водоснабжение восстановят ориентировочно с 6:00 утра 24 октября.
Важно! Полный перечень улиц, которые останутся без воды, – можно посмотреть на сайте городского совета.
Отсутствие горячей воды в Киеве: что известно
Днем 22 октября стало известно, что из-за ночных обстрелов часть домов Киева временно осталась без горячей воды.
Из-за вражеских атак на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.
Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами работают над восстановлением.