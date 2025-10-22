Укр Рус
Экономика Новости экономики Часть Львова останется на день без воды: в чем причина
22 октября, 20:55
2

Часть Львова останется на день без воды: в чем причина

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Часть Львова останется на день без воды.
  • Водоснабжение восстановят утром 24 октября.

В четверг, 23 октября, часть Львова останется на день без воды. В мэрии просят заблаговременно сделать запас воды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

Смотрите также Россия целится по критической инфраструктуре: может ли не быть воды из-за обстрелов

Почему в части Львова не будет воды?

Из-за ликвидации аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров в Домажире с 05:00 23 октября и до конца суток четверга водоснабжение приостановят в части Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов.

В пресс-службе городского совета указали, что под отключение также попадут:

  • Рудно,
  • Рясне-Русское,
  • Подрясное,
  • Домажир,
  • Воля Добростанская,
  • Заверещица,
  • Затока,
  • Повитно,
  • Большое Поле,
  • Вороцив,
  • Карачинов,
  • Солуки.

Там обратились с просьбой к жителям сделать запас воды, а также отметили, что после восстановления подачи возможно временное появление ржавчины в воде и заверили, что это нормально во время промывки сетей.

Водоснабжение восстановят ориентировочно с 6:00 утра 24 октября.

Важно! Полный перечень улиц, которые останутся без воды, – можно посмотреть на сайте городского совета.

Смотрите также Блэкаут в Чернигове: российские обстрелы не дают энергетикам работать над восстановлением

Отсутствие горячей воды в Киеве: что известно

  • Днем 22 октября стало известно, что из-за ночных обстрелов часть домов Киева временно осталась без горячей воды.

  • Из-за вражеских атак на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.

  • Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами работают над восстановлением.