Частина Львова залишиться на день без води: в чому причина

В четвер, 23 жовтня, частина Львова залишиться на день без води. В мерії просять завчасно зробити запас води.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЛМР.

Чому у частині Львова не буде води?

Через ліквідацію аварії на магістральному водопроводі діаметром 600 міліметрів у Домажирі з 05:00 23 жовтня, і до кінця доби четверга водопостачання призупинять у частині Шевченківського, Залізничного та Франківського районів.

В пресслужбі міської ради вказали, що під відключення також потраплять:

Рудно,

Рясне-Руське,

Підрясне,

Домажир,

Воля Добростанська,

Заверещиця,

Затока,

Повітно,

Велике Поле,

Вороців,

Карачинів,

Солуки.

Там звернулися з проханням до мешканців зробити запас води, а також наголосили, що після відновлення подачі можлива тимчасова поява іржі у воді та запевнили, що це нормально під час промивки мереж.

Водопостачання відновлять орієнтовно з 6:00 ранку 24 жовтня.

Важливо! Повний перелік вулиць, які залишаться без води, – можна переглянути на сайті міської ради.

