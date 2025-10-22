Укр Рус
Економіка Новини економіки Частина Львова залишиться на день без води: в чому причина
22 жовтня, 20:55
2

Частина Львова залишиться на день без води: в чому причина

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Частина Львова залишиться на день без води.
  • Водопостачання відновлять зранку 24 жовтня.

В четвер, 23 жовтня, частина Львова залишиться на день без води. В мерії просять завчасно зробити запас води.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЛМР.

Чому у частині Львова не буде води?

Через ліквідацію аварії на магістральному водопроводі діаметром 600 міліметрів у Домажирі з 05:00 23 жовтня, і до кінця доби четверга водопостачання призупинять у частині Шевченківського, Залізничного та Франківського районів.

В пресслужбі міської ради вказали, що під відключення також потраплять: 

  • Рудно,
  • Рясне-Руське,
  • Підрясне,
  • Домажир,
  • Воля Добростанська,
  • Заверещиця,
  • Затока,
  • Повітно,
  • Велике Поле,
  • Вороців,
  • Карачинів,
  • Солуки. 

Там звернулися з проханням до мешканців зробити запас води, а також наголосили, що після відновлення подачі можлива тимчасова поява іржі у воді та запевнили, що це нормально під час промивки мереж. 

Водопостачання відновлять орієнтовно з 6:00 ранку 24 жовтня.

Важливо! Повний перелік вулиць, які залишаться без води, – можна переглянути на сайті міської ради.

Відсутність гарячої води в Києві: що відомо

  • Вдень 22 жовтня стало відомо, що через нічні обстріли частина будинків Києва тимчасово залишилася без гарячої води.

  • Через ворожі атаки на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання. 

  • Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами працюють над відновленням.