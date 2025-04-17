Еще один шаг к энергетической независимости: в Чехию впервые не поступает российская нефть

Впервые в истории в Чехию не поступает российская нефть. Этому способствовало завершение расширения западного нефтепровода TAL.

Чехия стала независимой от нефти России

После более чем 60 лет Чехия стала независимой от нефтепровода "Дружба", пишет 24 Канал со ссылкой на ČTK.

Читайте также В одной из стран Европы сделали важное заявление о переходе на евро

Первые увеличенные поставки нефти не российского происхождения прибыли из резервуарного терминала в Триесте в Центральное нефтехранилище в Нелагозевсе. Оттуда нефть будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове.

В частности нефть из нефтепровода "Дружба" не поставляется в Чехию уже несколько недель. А завод в Литвинове технически готов к переходу на нерусскую нефть.

Мы завершили еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости,

– заявил премьер премьер-министр Петр Фиала и добавил, что это усиливает энергетическую безопасность, поскольку предыдущая зависимость от российских поставок делала Чехию уязвимой.

Обратите внимание! Теперь Чехия сможет получать до 8 миллионов тонн нефти ежегодно из западных нефтепроводов, что полностью покрывает потребности чешских НПЗ.