В ЕС стало больше украинцев со статусом временной защиты

Количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Евросоюза, выросло на 36 010 человек. По состоянию на 30 ноября 2024 года их количество достигло 4,23 миллиона.

Украинцы под временной защитой

По состоянию на 30 ноября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех людей, получивших временную защиту в странах ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Где стало больше людей под временной защитой:

в Германии – плюс 11 915 человек;

Чехии – 5 820 человек;

Польше – 4 045 человек.

В то же время количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось только в трех странах:

Италии – минус 1 270 человек;

Франции – минус 695 человек;

Люксембурге – минус 15 человек.

Какие страны приняли больше всего беженцев

Среди стран ЕС больше всего людей из Украины со статусом временной защиты находятся в:

Германии – 152 620 человек, 27,2% от общего количества;

Польше – 987 925 человек, 23,3% от общего количества;

Чехии – 385 190 человек, 9,1%.

Если учитывать численность населения каждой страны, самый высокий показатель получателей временной защиты на тысячу жителей зафиксирован в:

Чехии – 35,3;

Польше – 27;

Латвии и Эстонии – по 25,5.

Обратите внимание! В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,4 на тысячу человек.