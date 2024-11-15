В Европу возвращается экономическое восстановление: какие прогнозы на следующие годы

Еврокомиссия ожидает ускорения экономического роста еврозоны в 2025-2026 годах. Кроме того, есть надежда на дальнейшее снижение инфляции.

Экономика ЕС восстанавливается

Согласно осеннему прогнозу Европейской комиссии, после длительной экономической стагнации в первом квартале этого года экономика ЕС начала восстанавливаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Рост, хотя и медленный, оказался устойчивым во втором и третьем кварталах на фоне уменьшения инфляционного давления.

Заметьте! Однако существуют определенные риски, связанные с мировой торговлей, в частности из-за протекционистской политики США, агрессивные действия России в Украине и нестабильность на Ближнем Востоке.

Как на это влияют США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины на уровне 10% и более на все импортируемые в США товары. Это может стать значительной преградой для торговых отношений между Европой и США, поскольку последние являются основным торговым партнером Европейского Союза.

Обратите внимание! Европейская комиссия предупредила, что усиление протекционистских мер со стороны торговых партнеров может создать дополнительное давление на мировую торговлю, что негативно скажется на открытой экономике ЕС.

Экономические перспективы Европейского Союза остаются высоко неопределенными, с рисками, преобладающими в сторону ухудшения ситуации.

Какие прогнозы

Еврокомиссия прогнозирует, что экономика 20 стран еврозоны вырастет на 0,8% в 2024 году, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 1,3% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.

Какие прогнозы относительно крупнейших стран:

Германия как крупнейшая экономика Европы после двух лет спада производства в 2023 и 2024 годах, по прогнозам Еврокомиссии, вырастет на 0,7% в 2025 году, а в 2026 году ожидается рост на 1,3%.

В то же время экономика Франции продолжит расти: темпы роста в 2025 году составят 1,1%, а в 2026 году ожидается восстановление до 1,4%.

Интересно! По инфляции, то Европейский центральный банк планирует удержать ее на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Однако в 2024 году потребительская инфляция снизится до 2,1%, по сравнению с 2,4%, прогнозируемыми на текущий год, а к 2026 году она еще больше замедлится до 1,9%.