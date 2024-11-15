Економіка ЄС відновлюється

Згідно з осіннім прогнозом Європейської комісії, після тривалої економічної стагнації в першому кварталі цього року економіка ЄС почала відновлюватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Зростання, хоча й повільне, виявилось стійким у другому та третьому кварталах на фоні зменшення інфляційного тиску.

Зауважте! Однак існують певні ризики, пов'язані зі світовою торгівлею, зокрема через протекціоністську політику США, агресивні дії Росії в Україні та нестабільність на Близькому Сході.

Як на це впливають США

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував ввести мита на рівні 10% і більше на всі імпортовані до США товари. Це може стати значною перепоною для торгових відносин між Європою та США, оскільки останні є основним торговим партнером Європейського Союзу.

Зауважте! Європейська комісія попередила, що посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може створити додатковий тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на відкритій економіці ЄС.

Економічні перспективи Європейського Союзу залишаються високоневизначеними, з ризиками, що переважають у бік погіршення ситуації.

Які прогнози

Єврокомісія прогнозує, що економіка 20 країн єврозони зросте на 0,8% у 2024 році, а в наступні роки темпи зростання прискоряться до 1,3% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

Які прогнози щодо найбільших країн:

Німеччина як найбільша економіка Європи після двох років спаду виробництва у 2023 та 2024 роках, за прогнозами Єврокомісії, зросте на 0,7% у 2025 році, а у 2026 році очікується зростання на 1,3%.

Водночас економіка Франції продовжить зростати: темпи зростання у 2025 році становитимуть 1,1%, а у 2026 році очікується відновлення до 1,4%.

Цікаво! Щодо інфляції, то Європейський центральний банк планує утримати її на рівні 2% у середньостроковій перспективі. Проте у 2024 році споживча інфляція знизиться до 2,1%, порівняно з 2,4%, прогнозованими на поточний рік, а до 2026 року вона ще більше сповільниться до 1,9%.