Як зростуть зарплати чиновників у ЄС

Попереднє зростання зарплат єврочиновників відбулося у першій половині 2024 року, на 3%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Загалом це вже шосте збільшення зарплат за два роки, що в сумі склало 15%.

Цікаво! Зарплати чиновників ЄС прив’язані до рівня інфляції та вартості життя в Брюсселі й Люксембурзі.

Після нового підвищення зарплати зростуть так:

мінімальна базова зарплата зросте з 3 361 до 3 603 євро;

максимальна – з 23 959 до 25 685 євро на місяць;

оклад єврокомісара зросте з 26 169 до 28 053 євро на місяць.

Скільки отримує президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тепер отримуватиме 34 412 євро на місяць замість попередніх 32 101 євро.

Окрім базової зарплати єврочиновники також отримують надбавки. Завдяки цьому щомісячний дохід Урсули фон дер Ляєн перевищує 40 000 євро.

До слова! На підвищення зарплат у ЄС виділять додаткові 16,6 мільйона євро, які будуть перерозподілені з інших статей бюджету.