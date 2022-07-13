В Германии начала замедляться инфляция

В июне потребительские цены в Германии выросли на 8,2% годовых. А вот в месячном выражении наоборот снизились на 0,1% согласно данным Федерального статистического управления страны.

Ситуация с инфляцией в Германии

Уровень инфляции в Германии начал замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, включающих сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.

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Данные по росту уровня потребительских цен в июне статистического управления Германии совпали с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Напомним! В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении. В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Ситуация с инфляцией в мире

НБУ в макроэкономическом обзоре за июнь отметил, что факторами роста уровня инфляции в мире стали, прежде всего, высокие цены на энергоносители.

В июне инфляция в Украине составила 21,5% годовых против 18% в мае. На это повлияли как общемировые тенденции, так и внутренние факторы, связанные с войной, прокомментировали в НБУ.

составила 21,5% годовых против 18% в мае. На это повлияли как общемировые тенденции, так и внутренние факторы, связанные с войной, прокомментировали в НБУ. В Дании цены выросли до максимума за последние 40 лет. В июне индекс потребительских цен вырос на 8,2% против аналогичного месяца в прошлом году.

цены выросли до максимума за последние 40 лет. В июне индекс потребительских цен вырос на 8,2% против аналогичного месяца в прошлом году. В Еврозоне уровень инфляции вырос до максимума за всю историю объединения. В июне инфляция выросла до 8,6% годовых, передает Financial Times.

уровень инфляции вырос до максимума за всю историю объединения. В июне инфляция выросла до 8,6% годовых, передает Financial Times. В США инфляция выросла до рекордных 8,6% годовых. Поэтому ФРС (центробанк США) существенно пересмотрела темпы повышения ставок в 2022-2023 годах для сокращения инфляции.

инфляция выросла до рекордных 8,6% годовых. Поэтому ФРС (центробанк США) существенно пересмотрела темпы повышения ставок в 2022-2023 годах для сокращения инфляции. В Турции в прошлом месяце инфляция ускорилась до 78,6% годовых, а нацвалюта (лира) потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев.

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