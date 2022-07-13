Ситуація з інфляцією у Німеччині

Рівень інфляції в Німеччині почав сповільнюватися після вжиття на початку червня урядових заходів щодо боротьби зі зростанням цін, які включають скорочення податків на пальне, зазначається в доповіді Destatis.

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Дані зростання рівня споживчих цін у червні статистичного управління Німеччини збіглись з попередньо оголошеними даними та середніми прогнозами аналітиків, котрих опитав Trading Economics. Нагадаємо! У травні споживчі ціни у ФРН зросли на 8,7% у річному та на 1,1% у помісячному вираженні.

Ситуація з інфляцією у світі

НБУ у макроекономічному огляді за червень зауважив, що факторам зростання рівня інфляції у світі стали передусім високі ціни на енергоносії.

У червні інфляція в Україні склала 21,5% річних проти 18% у травні. На це вплинули як загальносвітовими тенденціями, так і внутрішні чинник, пов’язаними із війною, прокоментували в НБУ.

склала 21,5% річних проти 18% у травні. На це вплинули як загальносвітовими тенденціями, так і внутрішні чинник, пов’язаними із війною, прокоментували в НБУ. У Данії ціни зросли до максимуму за останніх 40 років. В червні індекс споживчих цін зріс на 8,2%, проти аналогічного місяця торік.

ціни зросли до максимуму за останніх 40 років. В червні індекс споживчих цін зріс на 8,2%, проти аналогічного місяця торік. В Єврозоні рівень інфляції зріс до максимуму за всю історію об’єднання. У червні інфляція зросла до 8,6% річних, передає Financial Times.

рівень інфляції зріс до максимуму за всю історію об’єднання. У червні інфляція зросла до 8,6% річних, передає Financial Times. У США інфляція зросла до рекордних 8,6% річних. Тому ФРС (центробанк США) суттєво переглянула темпи підвищення ставок у 2022 – 2023 роках для приборкання інфляції.

інфляція зросла до рекордних 8,6% річних. Тому ФРС (центробанк США) суттєво переглянула темпи підвищення ставок у 2022 – 2023 роках для приборкання інфляції. В Туреччині у минулому місяці інфляція прискорилась до 78,6% річних, а нацвалюта (ліра) втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців.

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