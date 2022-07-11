Рост цен в Дании

В мае индекс потребительских цен вырос на 7,4%, а в июне – на 8,2% против аналогичного месяца в прошлом году. В статистическом ведомстве страны отметили, что это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с 1983 года, когда рост составил 8,7%.

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Рост цен на базовые товары составил 12,7%, что является наибольшим с 1982 года. Наиболее стремительно подорожали природный газ и горючее.

Справка. Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет экономике.

Ситуация с инфляцией в мире

В Украине в июне инфляция ускорилась до 20,1% годовых. На это повлияли как общемировые тенденции, так и внутренние факторы, связанные с войной.

Инфляция в Еврозоне выросла до максимального уровня за всю историю объединения, достигнув в июне 8,6% годовых, передает Financial Times. Потому Европейский центробанк объявил о повышении процентной ставки уже в июле.

В США инфляция выросла до рекордных 8,6% годовых. Поэтому ФРС (центробанк) существенно пересмотрел темпы повышения ставок в 2022-2023 годах для укрощения инфляции.

По результатам июня в Турции уровень инфляции ускорился до 78,6% годовых, а лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев.

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