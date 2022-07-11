Зростання цін у Данії

У травні індекс споживчих цін зріс на 7,4%, а в червні – на 8,2%, проти аналогічного місяця торік. У статистичному відомстві країни зауважили, що це найвище річне зростання індексу споживчих цін з 1983 року, коли зростання склало 8,7%.

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Зростання цін на базові товари склало 12,7%, що є найбільшим з 1982 року. Найбільш стрімко подорожчали природний газ і пальне.

Довідка. Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Ситуація з інфляцією у світі

В Україні у червні інфляція пришвидшилась до 20,1% річних. На це вплинули як загальносвітовими тенденціями, так і внутрішні чинник, пов’язаними із війною.

Інфляція в Єврозоні зросла до максимального рівня за всю історію об’єднання, сягнувши у червні 8,6% річних, передає Financial Times. Тому Європейський центробанк оголосив про підвищення процентної ставки вже у липні.

У США інфляція зросла до рекордних 8,6% річних. Тому ФРС (центробанк) суттєво переглянула темпи підвищення ставок у 2022 – 2023 роках для приборкання інфляції.

За результатами червня в Туреччині рівень інфляції прискорився до 78,6% річних, а ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців.

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