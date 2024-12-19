Около 40% украинцев не верят, что отключения света связаны с атаками России

Около 40% украинцев верят в манипулятивные объяснения относительно причин отключений электроэнергии. Среди них 15,4% считают, что отключения вызваны массированным экспортом электроэнергии.

В какие манипуляции верят украинцы

Соответствующее исследование провели для изучения осведомленности и убеждений относительно текущей ситуации в энергетическом секторе и его готовности к зиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на DiXi Group.

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Что показало исследование:

18,7% населения считают, что отключения обусловлены намеренным созданием дефицита для повышения цен;

5,2% считают, что власть целенаправленно создает отключения, чтобы напомнить о продолжающейся войне;

В то же время 57,7% респондентов уверены, что главной причиной отключений является повреждение энергетической инфраструктуры в результате атак России.

Во время войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру крайне важно понимать и учитывать общественное мнение относительно основных направлений энергетической политики. В частности, на эти результаты следует опираться при формировании информационной политики и борьбы с враждебной дезинформацией,

– отметил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Обратите внимание! Среди приоритетов государственной политики в энергетике респонденты выделили: доступность цен, энергетическую независимость и борьбу с монополистами.

В опрос сознательно были включены провокационные варианты ответов, чтобы понять реальные взгляды людей на отключение.