Наконец-то без России: кому и что продавала Украина в 2022 году
Источник:Forbes
Полномасштабное вторжение России внесло определенные изменения в экономику Украины, потому что бизнес начал выживать. Однако уже через некоторое время компании начали приходить в себя от шока и возобновлять экспорт товаров.
Что происходило с экспортом Украины в 2022 году
По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился – до 44,2 миллиарда долларов.
Читайте также В Украине может появиться дефицит помидоров, а цены резко прыгнуть вверхИз-за полномасштабного вторжения сокращение отразилось на многих отраслях. Однако исключением стал экспорт IT-услуг, наоборот выросший на 6%.
Следовательно, наибольшими объемами экспорта стали агропромышленная и горно-металлургическая отрасли. Лидерами среди товаров по стоимости экспорта – зерновые культуры, подсолнечное масло и чёрные металлы.
В какие страны больше всего экспортировали товаров
В страны Евросоюза пришлось более 63% товарного экспорта Украины. Среди других стран крупнейшими покупателями украинской продукции стали Турция и Китай.
Актуально Нефтегазовые доходы России в 2023 году упали почти вдвое – и это только по официальным даннымИнтересно, что первое место по объему экспорта заняла Польша. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнивший прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года.
- Экспорт агропромышленного комплекса составил 20,9 миллиарда долларов, а горно-металлургического – 9,1 миллиарда долларов;
- IT экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, машиностроение – 4,2 миллиарда долларов. В то же время энергетика заняла меньше – 1 миллиард долларов.